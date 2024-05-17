Актриса Лиза Янковская выходит замуж за музыканта, который старше на 10 лет

Актриса Лиза Янковская после длительного романа выходит замуж за Вадика Королева

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На протяжении последних лет актриса Лиза Янковская редкий гость светских мероприятий и собеседник на интервью. Девушка также редко бывает в России. По этой причине личная жизнь артистки зачастую остается в секрете. Но не в этот раз. Выяснилось, что совсем скоро девушка обретет статус супруги.

Елизавета Янковская является внучкой известного актера советского времени Олега Янковского. На каждом этапе своего обучения актерскому мастерству девушка доказывала, что не менее талантлива, чем другие члены ее семьи. В итоге она стала участницей десятков проектов, и не останавливается на достигнутом.

В тоже время артистка не забывает строить линчую жизнь. В качестве будущего супруга она избрала Вадика Королева, актера и лидера группы OQJAV. Артист был ее партнером по фильму “Фрау”. О радостной новости сообщили в Телеграм-канале «Героиня Татлера». По словам авторов публикации, совместные съемки очень повлияли на развитие их романа.

Избегая публичности, актриса активно занимается своим аккаунтом в социальных сетях. И историю пары можно отследить по фотографиям, которые девушка публикует. Лиза была знакома с Вадимом до 2022 года, а потом, когда завершились съемки они путешествовали по европейским странам. И теперь остановились в Париже. Пара ведет поиски подходящего жилья.