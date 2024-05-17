Софи Тернер подумывала отказаться от ребенка, когда впервые забеременела от Джо Джонаса

Уже не секрет, что истинной причиной развода Софи Тернер и Джо Джонаса стало то, что актриса слишком рано решила выйти замуж (напомним, разница в возрасте у экс-возлюбленных — семь лет). Достаточно юный возраст сказался не только на ее супружеской жизни, но и на материнстве. Звезда «Игры престолов» призналась в свежем интервью для британского Vogue, что подумывала отказаться от ребенка, когда только узнала о первой беременности от бывшего мужа.

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По признанию актрисы, все случилось на Бали. Тогда ей было всего 20 лет и она только увидела результаты теста на беременность. Софи не торопилась говорить о ребенке Джо, поскольку сама не до конца осознавала, насколько она готова стать мамой. Сейчас она называет тот период достаточно легкомысленным, вспоминая о страхе, который испытывала. Тернер также рассказала, что, бросив тест перед Джонасом, задала ему жесткий вопрос:

«Что нам следует сделать?»

Однако совсем скоро она пересмотрела свои взгляды, и уже в июле 2020 года у пары родилась дочь Уилла.

Со временем актриса настолько вошла во вкус, что завести второго ребенка было ее идеей. Она раскрыла, что задумалась о сестре или братике для Уиллы из-за того, что звездное семейство постоянно было в разъездах (Джо гастролировал с группой Jonas Brothers, а Софи находилась на съемках). Уже двумя годами позже у пары появилась дочка Дельфина. После новости о разводе экс-супруги пришли к согласию о совместной опеке над детьми.