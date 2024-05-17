Звезда «Склифосовского» рассказала, как ее прокляла незнакомка

Актриса Ирина Основина заявила, что несколько месяцев назад сломала ногу из-за сглаза. Звезда сериала «Склифосовский» поделилась этим в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия».

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«Я верю в сглаз, потому что мы на экране. Сидит какая-нибудь тетка около телевизора», — говорит Основина.

Актриса объяснила, что в маникюрном салоне во время процедуры к ней подошла незнакомка и стала общаться, в ответ на что Основина попросила женщину уйти и в сердцах назвала ее страшной.

«Будешь овощем лежать», — ответила ей женщина.

После конфликта Основина сломала ногу, из чего сделала вывод, что незнакомка ее прокляла, и решила быть аккуратнее со словами. Однако сама она позже позвонила в салон, где ей сказали, что эта женщина тоже получила перелом — она сломала руку.

Накануне Основина заявила, что вернется к съемкам в 12-м сезоне медицинской многосерийной драмы «Склифосовский» после травмы ноги.