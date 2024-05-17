Инсайдер рассекретил подробности личной жизни Анджелины Джоли

Еще недавно Анджелина Джоли уверяла, что все никак не оправится после разрыва с Брэдом Питтом, мол, ее самые близкие люди и друзья — это шестеро детей, а на личном фронте царит полный штиль. Однако, возможно, звезда слукавила: по словам инсайдера, у нее есть еще как минимум два близких друга.

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«Анджелина встречается с двумя разными мужчинами в течение последнего года или около того», — приводит слова своего анонимного источника портал In Touch.

Собеседник издания не поскупился на подробности и рассекретил личности небезразличных Джоли мужчин. Один из них — 40-летний британский рэпер, журналист и активист, известный под псевдонимом Акала (настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дейли). Сообщается, что он встретился с 48-летней Анджелиной и ее дочерьми — Захарой и Шайло — на литературном фестивале Calabash на Ямайке в мае 2023 года и «очень заботился о них». Несколько месяцев спустя парочка ужинала в Милане, но кто знает, сколько встреч было на самом деле.

«Я думаю, что большая часть ее влечения к Акале помимо физического заключается в том, что она видит, как он общается с ее детьми, потому что это так важно для нее. Их объединяет интерес к активизму и общая страсть к путешествиям и знакомству с разными культурами», — отметил источник.

По словам инсайдера, Анджелина также сблизилась с Джастином Левайном, который стал соавтором книги и саундтрека к фильму «Аутсайдеры», который она спродюсировала. Как ни странно, точный возраст мужчины неизвестен — ему около 35-40 лет.