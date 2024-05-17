Известный своими комедийными талантами и импровизационным мастерством, Джим Керри внес свой самобытный вклад в киноленту "Лемони Сникет: 33 несчастья".

В одном из эпизодов фильма сироты Бодлеры напоминают своему опекуну графу Олафу, роль которого исполнял Керри, о недавней трагической гибели их родителей. Однако реакция Керри на эту реплику показалась самому актеру недостаточно эмоциональной и драматичной для столь печального момента. Поэтому он попросил партнеров по съемочной площадке повторить свои реплики, чтобы в полной мере вжиться в роль и передать глубину переживаний персонажа.

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Тем не менее, режиссер картины Брэд Силберлинг принял неординарное решение оставить в окончательном варианте фильма первоначальную импровизированную реплику Керри. Постановщик сочел, что для такого эгоцентричного и нарциссического персонажа, как граф Олаф, вполне органично отреагировать на трагедию сирот именно таким легкомысленным и беспечным образом, не слишком драматизируя ситуацию.