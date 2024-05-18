«Чикатило», критика фильмов из США, сын: как живет актер Кирилл Жандаров

Актер Кирилл Жандаров продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

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Чем известен Жандаров

Кирилл Жандаров родился 29 марта 1983 года в городе Ломоносов в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Жандаров играл в картинах «Три цвета любви», «Вызов», «Жулики», «Кактус и Елена», «Провинциалка», «1942», «Достоевский», «Дыши со мной», «Краткий курс счастливой жизни», «Дыши со мной — 2», «Дядюшкин сон», «Дорога в пустоту», «Полярный рейс», «Любовь на четырех колесах», «Шаманка», «Последняя электричка», «Личный интерес», «Нити судьбы», «Ивановы», «Личность не установлена», «Выбирая судьбу», «Женщина в зеркале», «Вчера», «Женская версия. Ваше время и стекло», «Чикатило», «Нагиев на карантине», «Осторожно, дети!», «И снова здравствуйте!», «Жизнь по вызову» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Жандарова

С 2009 по 2012 год Кирилл Жандаров был женат на актрисе Надежде Толубеевой. Поклонницы пытались испортить артистам день свадьбы, прислав Толубеевой снимки, на которых Жандаров находился в окружении девушек.

«Брак наш распался не из-за измены, как придумывали журналисты. Просто мы мало общались, потому что находились на съемках в разных городах. Сейчас мы с Надей общаемся больше, чем тогда. Во время развода смеялись. Вспомнили, что, когда женились, я сказал: „Пошлину на регистрацию оплачиваю я, а за развод заплатишь ты“», — рассказывал артист.

В 2013 году Жандаров женился на актрисе Марии Валешной, с которой познакомился еще тогда, когда был женат на Толубеевой.

«Я в то время был еще женат на Наде. Они были хорошо знакомы. Валешная тогда загуляла с моей супругой. Помню, приехал забрать Надю и Маше сказал: „Ты попала в черный список!“ Маша тогда решила, что я грозный муж и со мной не стоит шутить. Позже мы снимались вместе в сериале „Дорога в пустоту“. Оба поняли, что одиноки. Она рассталась с парнем, у меня еще была жена, но отношения шли к разводу. Как-то я решил пошутить с кастинг-директором этого сериала, который снимали на Украине: „Снимите мне на Крещатике квартиру, а для Валешной не надо — мы вместе будем жить“. В конце концов, мы и попробовали так сделать. Это не была любовь с первого взгляда, но мы подходим друг другу. Мы расписались через три года после знакомства», — признавался Жандаров.

В браке родился сын Валерий.

Что Жандаров говорил о голливудских фильмах

Кирилл Жандаров считает, что с появлением онлайн-платформ для российских актеров перестало быть важным сняться в голливудском фильме.

«Я бы не сказал, что в Америке все хорошо с кино. Сейчас онлайн-платформы дают реальные шансы для актеров, режиссеров и авторов сделать хороший проект. За этим будущее кинематографа», — заявлял он в интервью «Вечерней Москве».

Чем сейчас занимается Жандаров

Кирилл Жандаров продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Доктор Иванов — 5. Родная кровь», «Доктор Иванов — 6. Удар», «Цифровой код» и «Авантюра».

В 2024 году вышел сериал «Панчер» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Загляни ему в голову», «Право на лево» и «Адвокат для сбежавшего жениха» с Жандаровым.