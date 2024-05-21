Актриса Пегова рассказала пугающие подробности о разводе с Орловым

Актриса Ирина Пегова в передаче «Однажды...» призналась, что расставание с коллегой Дмитрием Орловым проходило «долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни». В беседе с Сергеем Майоровым артистка назвала развод с Орловым сложным, но необходимым.

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Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что, когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали, — рассказала звезда.

Актриса отметила, что ее сердце пока свободно, но не исключено, что она когда-нибудь встретит новую любовь. Пегова призналась, что привыкла жить самостоятельно, а отказаться от своей свободы «очень сложно».

Пегова и Орлов расстались в 2011 году, у звезд есть совместная дочь Татьяна. Орлов признавался, что артисты не остались друзьями после развода и общаются только по поводу ребенка.

Ранее стало известно, что актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес готовятся к разводу после двух лет брака. По данным инсайдеров, Аффлек уже съехал из их общего дома. Отмечается, что он недоволен тем, что супруга все время пытается его контролировать.