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Актриса Пегова рассказала пугающие подробности о разводе с Орловым

Актриса Ирина Пегова в передаче «Однажды...» призналась, что расставание с коллегой Дмитрием Орловым проходило «долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни». В беседе с Сергеем Майоровым артистка назвала развод с Орловым сложным, но необходимым.

Актриса Пегова рассказала пугающие подробности о разводе с Орловым
© РИА Новости
Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что, когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали, — рассказала звезда.

Актриса отметила, что ее сердце пока свободно, но не исключено, что она когда-нибудь встретит новую любовь. Пегова призналась, что привыкла жить самостоятельно, а отказаться от своей свободы «очень сложно».

Пегова и Орлов расстались в 2011 году, у звезд есть совместная дочь Татьяна. Орлов признавался, что артисты не остались друзьями после развода и общаются только по поводу ребенка.

Ранее стало известно, что актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес готовятся к разводу после двух лет брака. По данным инсайдеров, Аффлек уже съехал из их общего дома. Отмечается, что он недоволен тем, что супруга все время пытается его контролировать.

Актеры
Сергей Майоров
Ирина Пегова
Бен Аффлек
Дженнифер Лопес
Дмитрий Орлов