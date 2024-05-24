Актриса Дарья Мельникова опубликовала редкое фото сына

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова показала первенца от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), которого назвали в честь отца. Артистка опубликовала редкое фото подросшего мальчика в соцсетях.

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У экс-супругов также подрастает пятилетний сын Марк. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом детей, но сохранила с ним хорошие отношения. Знаменитость по-прежнему считает бывшего мужа одним из самых надежных людей в своей жизни, которому может многое доверить.

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Актриса неоднократно подчеркивала в личном блоге, что не собирается покидать Россию вслед за экс-супругом, который уехал после начала СВО. В недавнем интервью артист заявил, что если бы и стал принимать участие в боевых действиях, то на стороне Украины, и ему нет дела, если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Мельникова никак не комментировала слова бывшего мужа и попросила оставить ее с детьми в покое.

Артистка недавно перестала скрывать своего нового возлюбленного. Звезда состоит в отношениях с коллегой Романом Набатовым и периодически появляется с ним на публике.

Ранее звезда «Интернов» Светлана Пермякова призналась, что у нее появился возлюбленный.