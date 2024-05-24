Умер актер и каскадер Александр Ковалев

22 мая ушел из жизни актер, каскадер, спортсмен и тренер Александр Ковалёв.

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Ковалёв родился в 1960 году. Окончил Индустриально-педагогический техникум. В кино - с 1980-х.

В фильмографии артиста - военная киноповесть "Я вас любил больше жизни", американский сериал "Петр Великий", трижды номинированный на "Золотой глобус", "Действуй, Маня!", "Дорожный патруль", "Морские дьяволы". Также в профиле каскадера - "Трудно быть богом" Германа.

Александр Ковалёв был специалистом широкого профиля: "драки, фехтование, горение, конные работы, авто-мото, работа на воде и под водой". Серьезно занимался карате и таэквондо.

Информация о смерти исполнителя появилась на его странице агрегатора "Кино-Театр.ру".

Кроме того печальное сообщение подтвердили в соцсетях родные артиста и его ученики.