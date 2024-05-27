Актриса Немоляева пошла на поправку

Telegram-канал Mash сообщает, что российская актриса Светлана Немоляева идет на поправку. По данным канала, состояние звезды советского фильма «Служебный роман», о госпитализации которой стало известно 19 мая, стабилизировалось.

© Кадр из в фильме «ГОГОL-МОГОL»

По информации канала, тест на коронавирусную инфекцию впервые с момента госпитализации показал отрицательный результат. Канал предполагает, что народную артистку РСФСР могут выписать из больницы в ближайшие дни, если восстановление продолжится в том же темпе.

Mash на прошлой неделе сообщил, что у 87-летней Немоляевой врачи диагностировали приступ фибрилляции предсердий. Согласно информации канала, показатели насыщения крови кислородом у актрисы указывают на признаки дыхательной недостаточности, из-за чего у нее стало «чаще и хаотичнее сокращаться сердце». Как утверждал Mash, врачам удалось выровнять сердечный ритм артистки.

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что в Москве экстренно госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную. По данным канала, врачи диагностировали у нее патологию в легких и инфекцию в почках, сейчас проводится интенсивная терапия. В публикации источника утверждается, что 84-летнюю звезду «Бриллиантовой руки» срочно перевели в другой стационар из психиатрической больницы, где она находилась в последнее время.