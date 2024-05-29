Умер режиссер Владимир Воронцов

25 мая скончался советский и российский театральный режиссер и театральный деятель Владимир Воронцов.

© Российская Газета

Владимир Александрович Воронцов родился 23 октября 1946 года. В 1978-м окончил отделение режиссуры ГИТИСа, курс народного артиста СССР Андрея Гончарова.

В 1978-1984 годах - режиссер-постановщик, в 1990-1994 - художественный руководитель Ярославского театра имени Федора Волкова. Далее - главный режиссер Брянского драмтеатра. С 1999 года - художественный руководитель Ярославского Камерного театра. Преподавал актерское мастерство в Ярославском театральном училище.

Об уходе артиста сообщили в пресс-службе его театра.