Умер актер Николай Коваль

24 мая в родной Одессе умер Николай Коваль, советский актер, режиссер и театральный деятель.

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Николай Владимирович Коваль родился 3 сентября 1943 года. В 1965-1978 годах - актер и режиссер Ярославского театра имени Волкова, преподавал в Ярославском театральном училище. В 1979-1982 годах был главным режиссером Вологодского ТЮЗа.

Как актер сыграл в десятках постановок: Островский, Лермонтов, Лопе де Вега, Гольдони, Горин, Пушкин, Салтыков-Щедрин, Чехов, Шукшин. Как режиссер ставил Рощина, Шекспира, также - Горина, Шукшина, Салтыкова-Щедрина, Чехова и других.

Пометка об уходе артиста появилась в его профиле на портале "Кино-Театр.ру". Коллеги Коваля печальную информацию подтвердили в соцсетях. Детали не называются.