Александр Домогаров собирается вернуться на сцену после увольнения из Театра Моссовета

Актер Александр Домогаров вернется на сцену после увольнения из Театра Моссовета. По информации сайта «Провинция», он появится в двух постановках в новом сезоне, и одна из них по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Он воплотит роль Воланда.

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Напомним, что весной этого года Домогаров ушел из культурного учреждения, в котором служил 29 лет. Причиной стали плохие отношения с новым руководством. Долгое время Александр со всем мирился, но практически перед концом театрального сезона решил подать заявление по собственному желанию.

Как выяснили СМИ, 28 мая актер официально был исключен из труппы театра Моссовета, но без работы не остался. Ему уже предложили роли в Театре Российской Армии, худруком которого стал Александр Лазарев. Первый спектакль – «Маскарад» по пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова. А второй – «Мастер и Маргарита», о котором давно мечтал Лазарев. Обе постановки зрители должны увидеть осенью 2024 года.

Ранее Иван Агапов прокомментировал уход Александра Домогарова из Театра Моссовета. Он заявил, что актер с руководством имел «творческие разногласия».