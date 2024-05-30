Моя прекрасная няня: какой была Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщается в ее официальном сообществе VK. Какой была звезда телесериала "Моя прекрасная няня" — в галерее "Рамблера".

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля в Астрахани. Ее отец Юрий работал телережиссером, мать Валентина была актрисой Астраханского государственного театра юного зрителя. В детстве будущая звезда занималась хореографией.

После школы Заворотнюк около года училась на историческом факультете в местном вузе, но позже решила строить актерскую карьеру. В 1993 году Анастасия окончила Школу-студию МХАТ. Во время учебы в Москве занималась дубляжом мультфильмов. Так ее голос можно услышать в популярном диснеевском мультсериале "Новые приключения Винни-Пуха", где она озвучивала главного героя Кристофера Робина.

В 1993-2004 годах Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова.

На большой экран актриса попала еще в 1991 году, исполнив заглавную женскую роль в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова. Прорывным для Анастасии стала роль няни Виктории Прутковской в комедийном сериале "Моя прекрасная няня" (2004-2009).

Всего же за свою карьеру актриса снялась более чем 30 проектах. Самыми известным из них были такие фильмы, как Код Апокалипсиса" (2007), "Артефакт" (2009), "Охота на гауляйтера" (2012), "Любовь и море" (2016), "Проклятие спящих" (2017). Последней ролью Анастасии Заворотнюк стала работа над сериалом "Между нами, девочками. Продолжение" (2018).

Информация об онкологическом заболевании Заворотнюк — глиобластоме — появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.

Актрисе было 53 года, у нее остались трое детей. В сообщении подчеркивается, что о месте и времени прощания с ней ее семья сообщит вечером 30 мая.