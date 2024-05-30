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Моя прекрасная няня: какой была Анастасия Заворотнюк

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Актеры Павел Сердюк в роли Дениса, Анастасия Заворотнюк в роли Вики и Сергей Жигунов в роли Максима Викторовича на съемочной площадке комедийного телесериала "Моя прекрасная няня", 2005 год
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Актеры Павел Сердюк в роли Дениса, Анастасия Заворотнюк в роли Вики и Сергей Жигунов в роли Максима Викторовича на съемочной площадке комедийного телесериала "Моя прекрасная няня", 2005 год 
© ТАСС
Актеры сериала "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин, Анастасия Заворотнюк и Ольга Прокофьева во время съемок новогодней телепрограммы "Ночь в стиле детства" на канале СТС, 2005 год
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Актеры сериала "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин, Анастасия Заворотнюк и Ольга Прокофьева во время съемок новогодней телепрограммы "Ночь в стиле детства" на канале СТС, 2005 год 
© ТАСС
Актриса Анастасия Заворотнюк во время съемок фильма под рабочим названием "Код Апокалипсиса", 2006 год
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Актриса Анастасия Заворотнюк во время съемок фильма под рабочим названием "Код Апокалипсиса", 2006 год 
© ТАСС
Актриса Анастасия Заворотнюк во время съемок фильма под рабочим названием "Красивая", 2006 год
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Актриса Анастасия Заворотнюк во время съемок фильма под рабочим названием "Красивая", 2006 год 
© ТАСС

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Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии "Кинонаграды MTV Россия" в кинотеатре "Пушкинский", 2007 год
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Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии "Кинонаграды MTV Россия" в кинотеатре "Пушкинский", 2007 год 
© ТАСС
Актеры Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов перед началом торжественной церемонии закрытия XVIII российского кинофестиваля "Кинотавр", 2007 год
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Актеры Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов перед началом торжественной церемонии закрытия XVIII российского кинофестиваля "Кинотавр", 2007 год 
© ТАСС
Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии "Золотая семерка" в ЦДЛ, 2008 год
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Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии "Золотая семерка" в ЦДЛ, 2008 год 
© РИА Новости
Актеры Анастасия Заворотнюк в роли Вики, Сергей Жигунов в роли Шаталина, Игорь Бушмелев в роли Доктора, Александр Филиппенко в роли Прутковского и Александра Назарова в роли Бабы Нади на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", 2008 год
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Актеры Анастасия Заворотнюк в роли Вики, Сергей Жигунов в роли Шаталина, Игорь Бушмелев в роли Доктора, Александр Филиппенко в роли Прутковского и Александра Назарова в роли Бабы Нади на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", 2008 год 
© ТАСС
Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии "Женщина года Glamour 2009" в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
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Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии "Женщина года Glamour 2009" в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой 
© РИА Новости

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Фигурист Петр Чернышев и актриса Анастасия Заворотнюк - ведущая шоу "Ледниковый период" - во время примерки коллекции спортивной одежды "Ванкувер 2010" в салоне BoscoSport
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Фигурист Петр Чернышев и актриса Анастасия Заворотнюк - ведущая шоу "Ледниковый период" - во время примерки коллекции спортивной одежды "Ванкувер 2010" в салоне BoscoSport 
© РИА Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк с супругом, фигуристом Петром Чернышевым и сыном Майклом перед началом премьеры фильма "Мамы" в кинотеатре "Октябрь", 2012 год
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Актриса Анастасия Заворотнюк с супругом, фигуристом Петром Чернышевым и сыном Майклом перед началом премьеры фильма "Мамы" в кинотеатре "Октябрь", 2012 год 
© РИА Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк во время эстафеты Олимпийского огня в Астрахани, 2014 год
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Актриса Анастасия Заворотнюк во время эстафеты Олимпийского огня в Астрахани, 2014 год 
© РИА Новости
Телеведущая Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев на традиционном русском чаепитие от Fairy в Семейном доме P&G на Олимпиаде в Сочи, 2014 год
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Телеведущая Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев на традиционном русском чаепитие от Fairy в Семейном доме P&G на Олимпиаде в Сочи, 2014 год 
© РИА Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк во время съемок праздничного шоу "Супер Новый год" на телеканале НТВ, 2017 год
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Актриса Анастасия Заворотнюк во время съемок праздничного шоу "Супер Новый год" на телеканале НТВ, 2017 год 
© ТАСС

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Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве, 2018 год
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Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве, 2018 год 
© РИА Новости

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщается в ее официальном сообществе VK. Какой была звезда телесериала "Моя прекрасная няня" — в галерее "Рамблера".

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля в Астрахани. Ее отец Юрий работал телережиссером, мать Валентина была актрисой Астраханского государственного театра юного зрителя. В детстве будущая звезда занималась хореографией.

После школы Заворотнюк около года училась на историческом факультете в местном вузе, но позже решила строить актерскую карьеру. В 1993 году Анастасия окончила Школу-студию МХАТ. Во время учебы в Москве занималась дубляжом мультфильмов. Так ее голос можно услышать в популярном диснеевском мультсериале "Новые приключения Винни-Пуха", где она озвучивала главного героя Кристофера Робина.

В 1993-2004 годах Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова.

На большой экран актриса попала еще в 1991 году, исполнив заглавную женскую роль в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова. Прорывным для Анастасии стала роль няни Виктории Прутковской в комедийном сериале "Моя прекрасная няня" (2004-2009).

Всего же за свою карьеру актриса снялась более чем 30 проектах. Самыми известным из них были такие фильмы, как Код Апокалипсиса" (2007), "Артефакт" (2009), "Охота на гауляйтера" (2012), "Любовь и море" (2016), "Проклятие спящих" (2017). Последней ролью Анастасии Заворотнюк стала работа над сериалом "Между нами, девочками. Продолжение" (2018).

Информация об онкологическом заболевании Заворотнюк — глиобластоме — появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.

Актрисе было 53 года, у нее остались трое детей. В сообщении подчеркивается, что о месте и времени прощания с ней ее семья сообщит вечером 30 мая.

Актеры
Фото
Новые приключения Винни-Пуха
Охота на гауляйтера
Тамара Павлюченко
Кристофер Робин
Владимир Набоков
Анастасия Заворотнюк
Олег Табаков
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