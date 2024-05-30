Две улицы в Алма-Ате назвали в честь русских актеров
В Алма-Ате две улицы назвали в честь известных русских актеров Владимира Толоконникова и Юрия Померанцева.
Улица Юбилейная, где жил Толоконников, будет носить его имя, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Заслуженный артист КазССР, он сыграл более 60 ролей, но всенародную любовь ему принесла роль Шарикова в фильме «Собачье сердце».
Имя народного артиста Казахстана Юрия Померанцева, который служил в Русском театре, получит улица, которая прежде была безымянной.
Ранее в Казахстане предлагали переименовать ряд областей в стране, получивших названия в советское время.