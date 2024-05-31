Колину Фарреллу – 48: лучшие роли в кино

У Колина Фаррелла потрясающая карьера со множеством номинаций на престижные награды и похвалами после роли-прорыва в фильме Стивена Спилберга «Особое мнение» (2002). Перевоплощается ли он в злодея-супергероя или в чувствительного, добросердечного и невинного персонажа, уроженец Ирландии – один из самых универсальных актёров своего поколения, исполнивший с тех пор несколько потрясающих ролей. После участия в блокбастерах Фаррелл проложил путь в мир независимого кино, что ещё больше продвинуло его карьеру. Отмечая неоспоримый талант актёра, в этом обзоре вспомним его лучшие фильмы.

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«Тринадцать жизней» (2022)

Недооценённый фильм Фаррелла, основанный на реальных событиях – спасении в таиландских подводных пещерах команды юных спортсменов. Колин правдоподобно сыграл одного из героев-аквалангистов, отправившихся на поиски ребят. Впечатляющий сюжет и исполнительский вклад делают его одним из лучших фильмов в списке актёра.

«Джентльмены» (2019)

Фильм Гая Ричи, который мог снять только он – энергичный, стильный экшен со специфическим юмором и отвязными героями. Звёздный состав - помимо Фаррелла снялись Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Джереми Стронг и Генри Голдинг. Фееричный сюжет о бывшем американском патриоте, озадачившемся продать «империю» психотропных веществ с интересными результатами.

Триллер Стива Маккуина об ограблении, снятый в стилистике нео-нуара и основанный на одноимённом британском сериале 1983 г. В центре сюжета четыре чикагских вдовы (Виола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики и Синтия Эриво), оставшиеся с долгами мужей-криминалитетов после их кончины в результате взрыва. Фаррелл сыграл политика Джека Маллигана. В фильме поднимаются темы утраты, сексизма и расы.

Самая оригинальная картина в фильмографии Фаррелла, а всё потому, что в режиссёрском кресле был «мастер сюрреализма» Йоргос Лантимос. Триллер с элементами ужастика рассказывает о харизматичном хирурге Стиве (Фаррелл). Его жизнь начинает рушиться из-за неадекватного подростка (Барри Кеоган), которого он взял под своё крыло.

Первая голливудская роль вчерашнего участника ирландских сериалов. В картине Спилберга Колин сыграл агента, проверяющего героя Тома Круза на предмет исполнения им обязанностей по предотвращению преступлений. Роль отрицательная, провоцирующая. И Фаррелл отлично с ней справился. Молодого актёра взяли «в работу» крупные голливудские студии.

«После Янга» (2021)

Возвращение к корням почти через 20 лет после «Особого мнения». Фантастический триллер с философским подтекстом японца Коногады выглядит одним из самых провокационных в фильмографии Фаррелла. История из недалёкого будущего следует за семьёй, столкнувшейся с потерей домашнего помощника, работавшего на основе искусственного интеллекта. Визуально выверенный и атмосферный фильм поднимает проблему взаимодействия человечества и машин.

Ещё одна работа, где Фаррелл предстаёт в отрицательной роли. Благо его актёрский арсенал позволяет ему быть очень разным. В этот раз он, что называется, превзошёл самого себя и предстал на экране в образе главного бандита Готэма Пингвина совершенно неузнаваемым. Многочасовой грим, костюм, утолщающий фигуру, и отвратные манеры сделали из героя Колина «идеального злодея».

Первый пример сотрудничества Фаррелла и Лантимоса. Колин сыграл Дэвида, который, как и все в этой антиутопии, должен въехать в Отель и в течение 45-и дней найти любимую. А если не найдёт? То должен будет превратиться в животное, по его же собственному выбору. «Лобстер», возможно, самый понятный фильм греческого режиссёра, но при этом не без «странностей» и фирменных приёмов.

Фильм Лантимоса, конечно, не сравнится с искромётной, абсурдистской комедией Мартина Макдоны. В ней Фаррелл впервые поработал в Бренданом Глисоном, и их актёрский дуэт заслужил не только похвалы от зрителей, но и от критиков. У фильма появилась даже целая армия фанатов, а сам он вошёл в список лучших криминальных комедий всех времён. Сюжет прост – лондонские киллеры Рэй и Кен в бельгийском Брюгге ждут распоряжений от босса после того, как «накосячили» с его заданием. За эту работу Колин получил первый «Золотой глобус».

«Банши Инишерина» (2022)

Ещё один шедевр от Макдоны, Фаррелла и Глисона. На площадке к ним также присоединился Барри Кеоган. Они сняли трогательную комедийную драму о двух друзьях, живущих на малонаселённом ирландском острове и переживающих не лучшие времена в общении. За перевоплощение в простого и грубоватого Подрика Колин получил первую номинацию на «Оскар». И хочется верить, не последнюю.