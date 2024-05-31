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Колину Фарреллу – 48: лучшие роли в кино

У Колина Фаррелла потрясающая карьера со множеством номинаций на престижные награды и похвалами после роли-прорыва в фильме Стивена Спилберга «Особое мнение» (2002). Перевоплощается ли он в злодея-супергероя или в чувствительного, добросердечного и невинного персонажа, уроженец Ирландии – один из самых универсальных актёров своего поколения, исполнивший с тех пор несколько потрясающих ролей. После участия в блокбастерах Фаррелл проложил путь в мир независимого кино, что ещё больше продвинуло его карьеру. Отмечая неоспоримый талант актёра, в этом обзоре вспомним его лучшие фильмы.

Колину Фарреллу – 48: лучшие роли в кино
©  Inc-News

«Тринадцать жизней» (2022)

Недооценённый фильм Фаррелла, основанный на реальных событиях – спасении в таиландских подводных пещерах команды юных спортсменов. Колин правдоподобно сыграл одного из героев-аквалангистов, отправившихся на поиски ребят. Впечатляющий сюжет и исполнительский вклад делают его одним из лучших фильмов в списке актёра.

«Джентльмены» (2019)

Фильм Гая Ричи, который мог снять только он – энергичный, стильный экшен со специфическим юмором и отвязными героями. Звёздный состав - помимо Фаррелла снялись Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Джереми Стронг и Генри Голдинг. Фееричный сюжет о бывшем американском патриоте, озадачившемся продать «империю» психотропных веществ с интересными результатами.

«Вдовы» (2018)

Триллер Стива Маккуина об ограблении, снятый в стилистике нео-нуара и основанный на одноимённом британском сериале 1983 г. В центре сюжета четыре чикагских вдовы (Виола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики и Синтия Эриво), оставшиеся с долгами мужей-криминалитетов после их кончины в результате взрыва. Фаррелл сыграл политика Джека Маллигана. В фильме поднимаются темы утраты, сексизма и расы.

«Убийство священного оленя» (2017)

Самая оригинальная картина в фильмографии Фаррелла, а всё потому, что в режиссёрском кресле был «мастер сюрреализма» Йоргос Лантимос. Триллер с элементами ужастика рассказывает о харизматичном хирурге Стиве (Фаррелл). Его жизнь начинает рушиться из-за неадекватного подростка (Барри Кеоган), которого он взял под своё крыло.

«Особое мнение» (2002)

Первая голливудская роль вчерашнего участника ирландских сериалов. В картине Спилберга Колин сыграл агента, проверяющего героя Тома Круза на предмет исполнения им обязанностей по предотвращению преступлений. Роль отрицательная, провоцирующая. И Фаррелл отлично с ней справился. Молодого актёра взяли «в работу» крупные голливудские студии.

«После Янга» (2021)

Возвращение к корням почти через 20 лет после «Особого мнения». Фантастический триллер с философским подтекстом японца Коногады выглядит одним из самых провокационных в фильмографии Фаррелла. История из недалёкого будущего следует за семьёй, столкнувшейся с потерей домашнего помощника, работавшего на основе искусственного интеллекта. Визуально выверенный и атмосферный фильм поднимает проблему взаимодействия человечества и машин.

«Бэтмен» (2022)

Ещё одна работа, где Фаррелл предстаёт в отрицательной роли. Благо его актёрский арсенал позволяет ему быть очень разным. В этот раз он, что называется, превзошёл самого себя и предстал на экране в образе главного бандита Готэма Пингвина совершенно неузнаваемым. Многочасовой грим, костюм, утолщающий фигуру, и отвратные манеры сделали из героя Колина «идеального злодея».

«Лобстер» (2015)

Первый пример сотрудничества Фаррелла и Лантимоса. Колин сыграл Дэвида, который, как и все в этой антиутопии, должен въехать в Отель и в течение 45-и дней найти любимую. А если не найдёт? То должен будет превратиться в животное, по его же собственному выбору. «Лобстер», возможно, самый понятный фильм греческого режиссёра, но при этом не без «странностей» и фирменных приёмов.

«Залечь на дно в Брюгге» (2007)

Фильм Лантимоса, конечно, не сравнится с искромётной, абсурдистской комедией Мартина Макдоны. В ней Фаррелл впервые поработал в Бренданом Глисоном, и их актёрский дуэт заслужил не только похвалы от зрителей, но и от критиков. У фильма появилась даже целая армия фанатов, а сам он вошёл в список лучших криминальных комедий всех времён. Сюжет прост – лондонские киллеры Рэй и Кен в бельгийском Брюгге ждут распоряжений от босса после того, как «накосячили» с его заданием. За эту работу Колин получил первый «Золотой глобус».

«Банши Инишерина» (2022)

Ещё один шедевр от Макдоны, Фаррелла и Глисона. На площадке к ним также присоединился Барри Кеоган. Они сняли трогательную комедийную драму о двух друзьях, живущих на малонаселённом ирландском острове и переживающих не лучшие времена в общении. За перевоплощение в простого и грубоватого Подрика Колин получил первую номинацию на «Оскар». И хочется верить, не последнюю.

Актеры
Залечь на дно в Брюгге
Особое мнение
Бэтмен
Оскар
Вдовы
Империя
Лобстер
Убийство священного оленя
Синтия Эриво
Мартин Макдона
Барри Кеоган
Чарли Ханнэм
Джереми Стронг
Мишель Родригес
Колин Фаррелл
Брендан Глисон
Стивен Спилберг
Стив Маккуин