Гоша Куценко рассказал, почему решил стать актером

Заслуженный артист России Гоша Куценко рассказал, что начал актерскую карьеру из-за влюбленности в актрису Веру Сотникову. Об этом пишет aif.ru.

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В 1987 году Куценко демобилизовался из армии, приехал к родителям в Москву, поступил в МИРЭА на факультет кибернетики. Уже в институте будущий актер попал в команду КВН, после чего впервые в жизни сходил на спектакль театра имени Вахтангова по пьесе Марины Цветаевой «Три возраста Казановы», где одну из ролей исполняла Елена Сотникова.

«И я влюбился в актрису Елену Сотникову. После спектакля подошел к ней, познакомился. А тут еще и вышел Василий Лановой – и я попал в актерскую компанию...», – вспомнил актер.

Как признался Куценко, это знакомство открыло для него новый мир, в котором «читают стихи, любят друг друга, играют в театре, снимаются в кино, ездят на «Мосфильм». Он добавил, что вскоре после встречи с Сотниковой отправился в театральную студию, а затем принял решение поступать в Школу-студию МХАТ.

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