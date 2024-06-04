Лупита Нионго рассказала про интервью и пресс-конференции

Актриса Лупита Нионго, известная по фильмам «12 лет рабства», «Чёрная пантера» и «Книга джунглей», в недавней беседе с изданием Variety поговорила на тему интервью журналистам.

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По словам Нионго, подобное её очень раздражает, как и проводимые пресс-конференции. Подобное она считает настоящей пыткой для актёров, которые обязаны отвечать на вопросы прессы. На вопрос о том, что Лупиту больше всего раздражает в карьере, она ответила, что это интервью.

Это интервью, да. Вы спросили. Я должна быть честной. Вы должны уделить каждому из них внимание. Нужно давать очень сосредоточенный и грамотно сформулированный ответ. Это раздражает, это очень похоже на пытку.

Если бы у актрисы был шанс никогда больше не давать интервью, она бы с радостью им воспользовалась.