«Хиромант» сыграет отца советской атомной бомбы

Российский актер Юрий Чурсин, получивший известность после сериала «Хиромант», исполнит роль отца советской атомной бомбы Игоря Курчатова, сообщили ТАСС в пресс-службе канала «Россия». Проект под названием «Атом» выйдет на платформе «Смотрим» и в эфире канала в 2025 году.

Режиссером драматической ленты выступил Нурбек Эген. Помимо Чурсина в многосерийной картине появятся Алексей Гуськов, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Екатерина Климова и другие.

Сюжет сериала разворачивается в 1943 году. Лаврентий Берия дает поручение заместителю Всеволоду Замятину собрать команду ученых, которые спроектируют первую советскую атомную бомбу. К разработке приступит Игорь Курчатов. Он возглавит секретную лабораторию № 2, в которую войдут лучшие ученые со всего Советского Союза.

По словам Эгена, сериал будет вольной интерпретацией реальных событий. В большей степени проект сосредоточен на людях, которые создавали бомбу, на их жизни и мировоззрении, объяснил режиссер.

Ранее премию Американской киноакадемии «Оскар» получил фильм режиссера Кристофера Нолана об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Кинолента была номинирована в 13 категориях.

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась в июле 2023 года, в том же месяце лента вышла в прокат. К февралю 2024 года она стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, собрав $958 млн.