Умерла актриса, ставшая мамой в 60 лет

Ушла из жизни Барбара Сенкевич, актриса театра, кино и телевидения, театральный деятель и "самая старая мама Польши" - артистка родила близнецов, когда ей было уже 60 лет, в 2015 году.

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Сенкевич ушла из жизни в ночь на 7 июня. Пометки об этом появились в профильных национальных базах данных. Как уточнено, Сенкевич скончалась в своей квартире в Варшаве.

Барбара Сенкевич играла в варшавском театре Lalka, была основателем детского театра Gong. Активно снималась с нулевых, в основном - в сериалах: "Далеко от носилок", "Ранчо", "Подруги", франко-польские "Непорочные", "Око за око", "Клан", "Л" значит Любовь", "Пресвитерия" и другие.