Джаред Лето сыграет похитителя драгоценностей в новом голливудском фильме

Актер и музыкант Джаред Лето исполнит главную роль в фильме компании h.wood Media. Лента, названия у которой пока нет, расскажет о профессоре, которого обвинили в краже драгоценностей на сумму более 1 миллиона долларов в 2022 году.

© РИА Новости

Картина основана на статье Стива Крофта и Говарда Л. Розенберга The Talented Dr. Gray (пер. с англ. «Талантливый доктор Грей»), которая была опубликована в журнале Air Mail. В ней рассказывается о бывшем профессоре политологии Лоуренсе Грее, которого обвинили в краже драгоценностей и произведений искусства. Известный своими безупречными манерами и хорошими связями, он похищал вещи своих знакомых с 2004 года. В частности, он обокрал свою любовницу, сын которой позже подал иск против профессора.

По данным Deadline, действие фильма будет происходить в Лондоне. Сценаристом выступит Энди Беллин («Лавлэйс»), а продюсерами — сам Джаред Лето и его напарница по компании Paradox Эмма Ладбрук.

«Когда я прочитал статью, я понял, что из этого получился бы потрясающий фильм. Настоящая загвоздка здесь — это психология доктора Грея и связанные с ней фантастические повороты. Эта история исследует, казалось бы, идеальную жизнь среди привилегий и гламура, которая на самом деле полна хитрости, уловок и обмана. Нам повезло, что у Джареда тяга к таким сложным персонажам», — отметил Беллин.



Что касается музыкальной карьеры Лето, в прошлом сентябре его группа Thirty Seconds to Mars выпустила первый за пять лет альбом It's The End Of The World But It's A Beautiful Day. Пластинка создавалась во время пандемии и, по словам фронтмена, отразила те чувства, которые испытывали люди на карантине.