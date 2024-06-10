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Режиссер Сокуров откроет киномастерскую в Ереване

Российский режиссер Александр Сокуров откроет свою мастерскую в Армении. Об этом Ереванский государственный институт театра и кино сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Режиссер Сокуров откроет киномастерскую в Ереване
© Газета.Ru

В институте сообщают, что Сокуров будет вести курс в магистратуре института.

В 2013 году Сокуров открыл фонд "Пример интонации", после запустил авторские мастерские в Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. Фонд содействовал в создании фильмов "Теснота" Кантемира Балагова"Глубокие реки" Владимира Битокова, "Клетка ищет птицу" Малики Мусаевой и др.

В декабре 2023 года режиссер заявлял, что его ученикам не дают финансирования. Мастерские были закрыты, Сокуров заявлял, что больше не готов заниматься обучением. В 2024 году кинофестиваль дебютов "Пример интонации" в Санкт-Петербурге был отменен из-за нехватки средств на его проведение.

"Думаю, что наш фестиваль больше никогда не состоится, потому что положение фонда критическое. Независимые дебюты особо никто не поддерживает", - говорил Сокуров в интервью об отсутствии поддержки со стороны Минкульта.

Накануне Сокуров заявил, что не был продюсером фильма Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал".

Актеры
Глубокие реки
Теснота
Владимир Битоков
Николай Солодников
Кантемир Балагов
Малика Мусаева
Александр Сокуров