Режиссер Сокуров откроет киномастерскую в Ереване

Российский режиссер Александр Сокуров откроет свою мастерскую в Армении. Об этом Ереванский государственный институт театра и кино сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В институте сообщают, что Сокуров будет вести курс в магистратуре института.

В 2013 году Сокуров открыл фонд "Пример интонации", после запустил авторские мастерские в Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. Фонд содействовал в создании фильмов "Теснота" Кантемира Балагова, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Клетка ищет птицу" Малики Мусаевой и др.

В декабре 2023 года режиссер заявлял, что его ученикам не дают финансирования. Мастерские были закрыты, Сокуров заявлял, что больше не готов заниматься обучением. В 2024 году кинофестиваль дебютов "Пример интонации" в Санкт-Петербурге был отменен из-за нехватки средств на его проведение.

"Думаю, что наш фестиваль больше никогда не состоится, потому что положение фонда критическое. Независимые дебюты особо никто не поддерживает", - говорил Сокуров в интервью об отсутствии поддержки со стороны Минкульта.



Накануне Сокуров заявил, что не был продюсером фильма Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал".