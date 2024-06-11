Умер актер Анатолий Толок

Ушел из жизни Анатолий Толок, советский и украинский актер театра, кино и ТВ, игравший, в том числе, Попандопуло в театральной постановке "Свадьба в Малиновске". Имя персонажа стало нарицательным.

Анатолий Толок родился в 1939 году. В 1964-м окончил Днепропетровское театральное училище. Работал в Днепропетровском украинском музыкально-драматическом театре имени Шевченко. Далее, с 1966-го, играл в Херсонском областном украинском музыкально-драматическом театре.

На сценическом счету - "Цыганка Аза", "Дети Арбата" (Сталин), "Тарас Бульба" (главная роль), "Любовь и голуби" (дед Митяй), "Ревизор" (Ляпкин-Тяпкин) и другие - всего более 200 образов. Сыграл цыганского барона в многосерийном криминальном проекте "Провокатор" и в сериале "Маэстро".

Заслуженный артист Украинской ССР, народный артист Украины.

О кончине ветерана сообщил директор его театра Александр Книга. Причина смерти актера не называется.