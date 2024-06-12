Звезда «Папиных дочек» снялась в детском детективе

Полина Айнутдинова, одна из самых востребованных юных актрис отечественного кинематографа, сыграла главную роль в детективном сериале "Любопытная Варвара", в основе которого лежит серия детских приключенческих романов Георгия Ланского. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Wink в сентябре.

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В фильмографии десятилетней Полины уже 30 проектов, среди них "Папины дочки. Новые", где она сыграла Арину, одну из дочерей Вениамина и Даши. Несмотря на обилие съемок, проект "Любопытная Варвара" оказался для юной актрисы непростым.

"Это моя первая большая роль с таким количеством текста. А еще на съемках я научилась играть в шахматы, спасибо одному актеру из команды, который мне помогал", - призналась актриса.



Полина играет в сериале девочку Варвару, вундеркинда. На лето главную героиню отправляют в деревню к бабушке и дедушке. Но вместо неспешного отдыха девочка погружается в пучину расследований, ведь оказалось, что в деревне происходит масса преступлений, который необходимо расследовать.

Напарником Полины стал 12-летний актер Сергей Федоров, он играет простодушного сельского паренька. У Сергея тоже большой киноопыт, в его фильмографии 12 полнометражных лент и сериалов. Он снимался в "Кибердеревне", "Кунгуре", драме "Мужчина и женщина".