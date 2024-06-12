Умер актер Юрий Кондратьев

Актер и режиссер Юрий Кондратьев ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Новосибирский театр кукол.

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Уточняется, что актер скончался 10 июня после продолжительной болезни. Зрители запомнили его по ролям Карабаса-Барабаса в спектакле "Приключения Буратино", Визиря в "Волшебной лампе Аладдина", Кота в "Коте в сапогах" и других, добавили в пресс-службе.

Всего он сыграл более 200 ролей, рассказали там.

Кондратьев родился 25 ноября 1950 года. С 1974-го он началу работу в Новосибирском областном театре кукол. Уже в 1986 году актер окончил ГИТИС по специальности "актер драматического театра и кино", а в 1994 году получил звание заслуженного артиста России.