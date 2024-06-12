Умерла актриса из «Мажора-2» Гала Самойлова

Гала Самойлова, которая известна своей ролью в "Мажоре-2" умерла на 46-м году жизни.

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Российская актриса театра и кино Гала Самойлова скончалась на 46-м году жизни. О ее смерти стало известно во вторник, 11 июня.

Ее коллеги и друзья в соцсетях рассказали, что женщина перед смертью боролась с тяжелой болезнью. О других подробностях произошедшего не сообщается.

Самойлова играла в различных театра, а также она известна ролями в сериалах "Мажор-2", "Такая работа", "По ту сторону смерти" и "Праведник". Об этом сообщается на сайте kino-teatr.ru.