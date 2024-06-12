Актер из «Слова пацана» рассказал о тяжелом детстве

Актер Слава Копейкин рассказал, что его семья питалась на 100 рублей в день. Об этом он рассказал в программе «Кино в деталях» на СТС.

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Слава Копейкин стал популярен после роли Турбо в сериале «Слово пацана». Однако до того, как он попал в мир кино, молодой человек жил скромно, а его семья едва сводила концы с концами.

«Теперь я помогаю родителям, потому что довольно-таки долгие годы мы жили бедно, скажу откровенно. Бывали времена, когда на 100 рублей в день ела вся семья: мама, папа, я и сестра, которая позже съехала к мужу», — рассказал он.



По словам Копейкина, были времена, когда из-за неуплаты за ЖКХ им отключали электричество. Впрочем, сейчас актер бережно относится к деньгам.

«Наступила совсем новая эра, при том, что я пытаюсь себя держать в руках, не шикую на широкую ногу, распределяю все», — признался он.



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