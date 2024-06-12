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«Будто мы враги»: Татьяна Кравченко высказалась о коллегах по сериалу «Сваты»

Коллектив сериала «Сваты» раньше считался дружным, однако после начала спецоперации артисты поссорились из-за политических воззрений, а проект был запрещен на Украине. Актриса Татьяна Кравченко рассказала об отношениях с коллегами.

«Будто мы враги». Татьяна Кравченко высказалась о коллегах по сериалу «Сваты»
© Вечерняя Москва
"Господь подарил мне такую работу. Это даже не было для меня работой. Мы так жили здорово, так дружно и семейно. Все любили друг друга. Я лично всех любила", — призналась артистка.

По ее словам, артистам не следует высказываться на политические темы. Кравченко осудила высказывания Александра Феклистова, также снимавшегося в «Сватах», подчеркнув, что его реакция на СВО ее удивила.

Актриса Анна Кошмал также оборвала все отношения с коллегами по сериалу, не захотев общаться с русскими актерами. Кравченко вспомнила, как актер Федор Добронравов помог Кошмал во время ее отравления.

"Неужели забыла, как Федя Добронравов в Москве ее спасал, когда она отравилась? Разве это исключительно рабочие отношения? Она так гневно про нас всех говорила, что я даже не узнала ее, когда посмотрела видео. С такой ненавистью по нам прошлась, будто мы с Федькой ее враги", — сказала актриса в шоу «В теме» на YouTube-канале «БелТА».

Кравченко ранее оценила актерские навыки президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, политику присущи актерские комплексы. При этом Зеленский обделен сценическими навыками.

Актеры
Анна Кошмал
Александр Феклистов
Владимир Зеленский
Татьяна Кравченко
Федор Добронравов