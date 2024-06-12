«Будто мы враги»: Татьяна Кравченко высказалась о коллегах по сериалу «Сваты»

Коллектив сериала «Сваты» раньше считался дружным, однако после начала спецоперации артисты поссорились из-за политических воззрений, а проект был запрещен на Украине. Актриса Татьяна Кравченко рассказала об отношениях с коллегами.

© Вечерняя Москва

"Господь подарил мне такую работу. Это даже не было для меня работой. Мы так жили здорово, так дружно и семейно. Все любили друг друга. Я лично всех любила", — призналась артистка.



По ее словам, артистам не следует высказываться на политические темы. Кравченко осудила высказывания Александра Феклистова, также снимавшегося в «Сватах», подчеркнув, что его реакция на СВО ее удивила.

Актриса Анна Кошмал также оборвала все отношения с коллегами по сериалу, не захотев общаться с русскими актерами. Кравченко вспомнила, как актер Федор Добронравов помог Кошмал во время ее отравления.

"Неужели забыла, как Федя Добронравов в Москве ее спасал, когда она отравилась? Разве это исключительно рабочие отношения? Она так гневно про нас всех говорила, что я даже не узнала ее, когда посмотрела видео. С такой ненавистью по нам прошлась, будто мы с Федькой ее враги", — сказала актриса в шоу «В теме» на YouTube-канале «БелТА».



Кравченко ранее оценила актерские навыки президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, политику присущи актерские комплексы. При этом Зеленский обделен сценическими навыками.