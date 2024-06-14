Актриса рассказала, почему подростков в кино играют взрослые актеры

Чаще всего подростков в кино играют взрослые актеры из-за наличия в сценарии романтических сцен, рассказала «Страстям» актриса Жанна Пугачева. По ее словам, также у совершеннолетних актеров больше опыта, поэтому их и выбирают на такие роли.

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"Опытный актер или актриса, выглядящие намного моложе, но обладающие опытом в съемках, конечно, будут быстрее и качественнее справляться с ролью", — объяснила актриса.



Пугачева отметила, что если съемки проходят в сложных условиях, также стараются не привлекать детей, а выбирать взрослых актеров. Однако профессиональных актеров не так часто выбирают на роли подростков. Так кажется из-за нескольких ярких случаев в кино, добавила актриса.

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