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«Мне немного не по себе». Рассел Кроу высказался о новом «Гладиаторе»

Совсем скоро состоится премьера нового "Гладиатора" Ридли Скотта. Рассел Кроу, который снялся в одноименной картине в 2000 году, высказался о ремейке.

«Мне немного не по себе». Рассел Кроу высказался о новом «Гладиаторе»
© Кадр из фильма "Гладиатор"
"Мне немного не по себе из-за того, что сняли еще один фильм. Я, конечно, мертв и не имею права голоса в отношении него. Но вот, что мне говорили: "Нет, нет, нет, этот фильм не относится к моральному пути конкретно твоего персонажа". Ничего не могу сказать, это не мое дело. Так что посмотрим, что это будет".

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В новом "Гладиаторе" главные роли исполнят Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен и Пол Мескал. Компанию на экране им составят Джозеф Куинн, Дерек Джекоби, Мэтт Лукас, Тим Макиннерни и другие актеры.

Кинолента выйдет в прокат 20 ноября 2024 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал, каким сезоном завершится сериал "Пацаны".

Актеры
Гладиатор
Пацаны
Пол Мескал
Тим Макиннерни
Мэтт Лукас
Конни Нильсен
Дерек Джекоби
Скотт Ридли
Рассел Кроу
Педро Паскаль