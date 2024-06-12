«Мне немного не по себе». Рассел Кроу высказался о новом «Гладиаторе»

Совсем скоро состоится премьера нового "Гладиатора" Ридли Скотта. Рассел Кроу, который снялся в одноименной картине в 2000 году, высказался о ремейке.

© Кадр из фильма "Гладиатор"

"Мне немного не по себе из-за того, что сняли еще один фильм. Я, конечно, мертв и не имею права голоса в отношении него. Но вот, что мне говорили: "Нет, нет, нет, этот фильм не относится к моральному пути конкретно твоего персонажа". Ничего не могу сказать, это не мое дело. Так что посмотрим, что это будет".



Опубликован первый трейлер "Паддингтона в Перу"

В новом "Гладиаторе" главные роли исполнят Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен и Пол Мескал. Компанию на экране им составят Джозеф Куинн, Дерек Джекоби, Мэтт Лукас, Тим Макиннерни и другие актеры.

Кинолента выйдет в прокат 20 ноября 2024 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал, каким сезоном завершится сериал "Пацаны".