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«Я вообще как бы гопник». Режиссер сериала «Райцентр» — о жизни в провинции и пацанских понятиях

Данил Чащин живет, ставит спектакли и снимает сериалы в Москве, работает с известными актерами, а родился и вырос в Тюмени, причем в неблагополучном районе. Как и все мальчишки, гонял с пацанами в футбол, прыгал по крышам гаражей и никогда не интересовался театром. Туда он попал случайно, выучив один из самых коротких стихов Пушкина. Теперь его график расписан вплоть до 2026 года. Сериал «Райцентр» (18+) с Кристиной Асмус и Иваном Добронравовым высоко оценили зрители. В работе еще несколько проектов. В эксклюзивном интервью для 72.RU поговорили с Данилом о его жизни в разбитых общежитиях и российском кино и театре.

«Жизнь на две семьи». Интервью с режиссером Данилом Чащиным
© РИА Новости

Жизнь в родном городе как «Интерстеллар»

Давно были в родной Тюмени?

— Недавно, и зимой приезжал на три дня к отцу на юбилей.

Какие эмоции испытываете, когда возвращаетесь?

— Ностальгию, конечно. Приезжаю — и сразу же в дом, где провел 18 лет. Родители живут в другом месте, но я до сих пор прописан в той квартире.

Там же ужасное общежитие.

— Кошмарное, поэтому чувства двоякие. С одной стороны, это мой дом, а с другой — уже думаю, когда его снесут, наконец-то. Общежитие еще и аварийное к тому же. Внутрь боюсь заходить. Вот сегодня как раз проезжал, смотрю, и странное ощущение. Воспоминания такие светло-горькие.

Каким было ваше детство?

— Оно пришлось на 90-е, непростое время. Отец ездил на вахты, привозил сникерсы, прямо коробками, и это было невероятное счастье. Рос я во дворе, и, как выжил, не очень понятно. На одной из репетиций мы с Тимуром Родригезом и Мишей Башкатовым, тоже немосквичами, пришли к выводу: если дожили до 35, значит, справились.
© РИА Новости
"Если нам удалось выжить и не спиться, значит, все-таки у нас что-то получилось", — Данил Чащин, режиссер.
© РИА Новости
Еще у меня такое воспоминание. Возле моего дома есть труба, и на ней постоянно сидят пацанчики. Каждый раз, когда приезжаю, вижу. Будто бы такой «Интерстеллар» (18+), время остановилось. Если и есть постоянство, оно у меня возле дома, на этой трубе.

Почему считаете, что прямо выживали тогда?

— Да мы делали какие-то эксперименты страшные: прыгали с крыши на крышу, кидались камнями, ели гудрон, повисали на перилах балкона. Такое суровое детство. Я вообще как бы гопник. Большая удача, что я поступил в театральный. Моя жизнь делится на до и после. Мастер Марина Жабровец взяла меня на режиссуру и, по сути, открыла дверь в мир искусства. До поступления я не прочитал ни одной книги, не был ни на одном спектакле. За 11-й класс аттестат троечный, я кое-как сдал ЕГЭ. И не было вариантов, куда поступать. Сказали: «Иди в театральный, потому что туда в основном девочки идут и мальчиков охотнее принимают». Я шел наугад. Выучил за ночь стих «Я вас любил», потому что он был короткий. Во мне особо не за что было зацепиться, но мастер что-то разглядела, видимо, интуитивно, а дальше уже я стал читать, смотреть и напитываться.

Зрители в регионах и в Москве

Вы не раз говорили о том, что Тюмень — отличная стартовая площадка. Если бы вы там остались, смогли бы дальше развиваться?

— Сложно мыслить сослагательно. Не знаю, честно. Недавно в Москве я встречался с Андреем Зубовым, и он как раз, наверное, смог доказать, что можно и в Тюмени делать кино. Сняли «Папашу в бегах» (12+), причем дебют в кубе, потому что для всех: режиссера, сценариста, оператора. Они все — тюменские. Это круто. А у меня, например, был дебют с «Райцентром», но остальная команда —опытная. Подхватывали, подстраховывали, консультировали.

У вас были постановки не только в Москве. Чем публика столичная отличается от той, что в регионах?

— Часто задают этот вопрос. Я же вижу премьерные спектакли, а потом уезжаю и дальше не знаю, кто приходит на спектакли, а премьерная публика всегда театральная. Это те, кто заранее покупает билеты, знают, читают. Вообще, даже на одном спектакле публика разная.

Театр vs кино?

Вы успели поработать и с Константином Богомоловым, и с Кириллом Серебренниковым. Какие впечатления? Чему научились? Смогли что-то перенять?

— Это было так давно. Не то что я учился у них, скорее ходил на мастер-классы, в лаборатории, был на репетициях, мы общались. Серебренников — режиссер, которого я называю донором. Он фонтанирует идеями, сам, как художник, придумывает решения, сочиняет декорации, делает чертежи. Такой тотальный человек искусства и больше создает театр перформативный, когда спектакль является арт-объектом в целом. А Богомолов подробно, досконально, до наноатомов разбирает персонажей с актерами. И меня, скорее, влюбил в это. Благодаря ему понял, что театр делает театром работа с артистом. Ты можешь классно продумать пространство, но интерес на 15 минут. Главный спецэффект на сцене — артисты.

Ваш земляк, Лев Зулькарнаев, который прославился благодаря сериалам «Слово пацана» (18+) и «Шаляпин» (12+), считает, что театр, по сути, не дает ту базу, которая позволит еще и играть в кино. Что думаете по этому поводу?

— Кстати, мы с ним дружим. Он хотел пойти ко мне на спектакль «Последнее лето» (18+). Написал об этом. Смешно, что Зима хочет на «Лето». И поработаем с ним обязательно. Но тут моего желания мало, нужно, чтобы роль попала, сценарий подошел, а главное, чтобы понравилось не только мне, но и продюсерам. Если обсуждать то высказывание Зулькарнаева, о котором вы упоминаете, то, мне кажется, театр учит. И там работают все хорошие актеры, которые снимаются в кино: Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Евгений Миронов. Причем они в театре еще и как ученики: занимаются дикцией, телом. Кино же — производство, которое ограничено по времени. Ты вкидываешь идею, дальше актер должен быстро ее словить. Кино зависит от ряда факторов. Например, мы репетировали в одной локации, пошел дождь, пришлось сцену переносить в интерьер и снимать заново. Еще многое зависит от того, насколько у актера подвижная органика: психика, тело, как быстро он может перестраиваться. Конечно, надо переключать разные режимы, потому что театр работает с энергией, он требует широкого мазка. Нужно работать так, чтобы тебя было слышно и видно на последнем ряду. А кино внешне более экономная работа.

С кем из современных актеров вы хотели бы поработать?

— С Любой Аксеновой. Это обоюдное желание, но мы каждый раз почему-то не совпадаем по графикам. С Юлей Снигирь, и эта мечта, надеюсь, скоро осуществится. Причем не в кино, а в театре. С Ваней Янковским тоже хочется поработать.

«Печальная страна, а в ней твое окно»

Как так получилось, что вы переформатировались в кинорежиссера?

— Было давнее желание. У меня нет образования нужного, опыта такого, но интуитивно казалось, что может получиться. И на спектакль «Живой Т.» (18+) пришли редакторы кинокомпании, посмотрели, им понравилось. Встретились, пообщались, они сказали, что хотели бы предложить снять сериал. Но моя сильная сторона — это работа с артистом и кастинг, а слабая — визуальная часть, поэтому у меня всегда есть опытный оператор. Он меня в этом смысле подхватывает.
© Социальные сети
"Мы переходим в такое военное положение, когда всё решается силой, по понятиям, цена слова — смерть, цена поступка — смерть", — Данил Чащин, режиссер.

Чем вдохновлялись перед съемками «Райцентра»?

— Это сериал про плен прошлого. Ты вроде стараешься его забыть, но, как бы ни старался, оно про тебя не забывает. Для меня, например, прошлое было разным: и счастливым, и горьким. Когда у нас встречи с одноклассниками, однокурсниками, появляется желание быть лучше, чем на деле. Ты будто на лбу написал себе некий статус и все остальные должны его подтверждать, а, когда этого не происходит, случается то, о чем я рассказываю в «Райцентре». Но при этом в сериале много любви. Есть тема семьи, дома. Кстати, в «Улице Шекспира» (18+) ее будет еще больше. Это сериал про возвращение героя в цыганский табор, про жизнь на два дома, когда до конца не понимаешь, какой из них твой. Так было и у меня. Я вроде москвич и в то же время нет, но при этом уже не тюменец. И где этот дом? Важная для меня тема. Ты приезжаешь в Москву, ищешь новых друзей, а на самом деле ищешь старых друзей. Ты пытаешься найти им синонимы, но это утопия. У моих родителей дома есть окно во двор, там ничего примечательного, но, как поется в песне ДДТ, «Печальная страна, а в ней твое окно». Это печальный дом, да, но он мой, и другого у меня нет. Там прошли мои счастливые моменты, и они часть меня. Когда я ставил спектакль «Тюмень остаться нельзя валить» (16+), одна из последних фраз была: «Где бы я ни умер: Париж, Лос-Анджелес или другой город, — в некрологе будет написано "уроженец города Тюмень"».

Как думаете, почему вообще «заходят» такие сериалы про 90-е? Почему тема так популярна у тех, кто в это время и не жил?

— Мне кажется, мы переходим в такое военное положение, когда всё решается силой, по понятиям, когда цена слова — смерть, цена поступка — смерть. Всё молниеносно, мгновенно. Это походит на ситуацию в 90-х. Плюс очень колоритно. Какая-то ностальгия поколения.

О сериалах

Какие сериалы сами любите смотреть? Ваш топ из последних?

«Предложение» (18+) — про то, как снимали «Крестного отца» (18+), «Гризельда» (18+) понравился, «Сегун» (18+) — про японских самураев. Там своя колористика, фактура.

А из российских?

— «Ласт Квест» (18+), Петр Федоров снял. Прикольный сериал, бодренький, визуально классный. «Фишер» (18+) интересный. Нравятся «Нулевой пациент» (18+), «Хрустальный» (18+), «Лада Голд» (18+).

Вы упоминали о сериале «Улица Шекспира». Когда его ждать?

— В этом году, думаю, не раньше осени. Идет активный монтаж. Половина серий готова, осталось еще столько же сделать. В этом сериале будет, мне кажется, много новых лиц и актерских побед.

Над какими еще проектами работаете?

— Делаем спектакль «Денискины рассказы» (6+). Вместе с Тимуром Родригезом. Он и сам играет там, а еще — Катя Кабак и Миша Башкатов. Делаю кастинг на третий сериал, и еще в работе спектакль, но про эти проекты пока не могу рассказывать. Планы расписаны до 2026 года.

Жизнь на две семьи

Вы и в театре, и в кино. Если бы встали перед выбором, на чем остановились бы?

— Тяжело. Что-то одно бы не выбрал, наверное. Стараюсь совмещать. Я эту фразу часто говорю в интервью: театральная сцена — законная жена, а киноплощадка — любовница. Когда одна надоест, ночую у другой. Получается, на две семьи живу. Сейчас интереснее кино, потому что что-то новое для меня. При этом в театре могу активнее проявлять фантазию, работать с артистами. В кино тоже, но там плотные графики. Когда читаю впервые сцену с артистами в театре, могу сделать ее через два месяца, когда читаю впервые сцену с артистами в кино, понимаю, что должен был снять ее два часа назад. Вот в чем разница. В театре вообще можно за день всё переделать. Прийти и сказать, мол, мне приснилась такая идея, давайте поменяем вот это местами. Когда приходишь на киноплощадку, сделать так гораздо сложнее.

В одном из интервью вы рассказывали, что на ваш спектакль приходил Роман Абрамович, и тогда вы подумали о том, что нужно искоренить в себе раба. Если бы сейчас на вашу постановку заглянул кто-то из влиятельных людей, как бы себя повели?

— Думаю, продолжил бы испытывать волнение по этому поводу. Мы постоянно с артистами обсуждаем, кто на спектакле, будто трофеи собираем.

Кто еще из интересных людей был у вас на спектаклях?

— Боюсь, список будет длинным. Большинство из тех, кого видел в телевизоре.

«Мне нравится называть себя провинцией»

Финальный вопрос. За что любите и ненавидите родной город?

— Ну, банально отвечу. Конечно, нравятся люди, потому что здесь семья, родственники, много друзей. Если приезжаю, стараюсь встретиться с кем-то. Это люди, которые помнят меня еще тем подростком, который ужасно одевался, плохо говорил, прозвище, рингтон на телефоне. И позволяют сохранить адекватность, ироничность по отношению к себе, потому что иначе можно улететь, когда скажешь: «Ну вы тут, провинция, а мы…» У меня даже есть кофта с надписью «Провинция». Мне нравится называть себя провинцией. А что мне не нравится?.. Сложно говорить, я там не живу 10 лет. Уже не так слежу за процессами. Почему я уехал? Мне казалось, тут недостаточно реализации для творческого человека.
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"Может быть, любой город не выдерживает конкуренцию с Москвой", — Данил Чащин, режиссер.
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Я человек, которому требуется постоянное коллекционирование эмоций. Стараюсь каждый день что-то талантливое посмотреть. Тюмень — в большей степени купеческий город. И так исторически сложилось. Тут развиваются бизнес, предприятия, промышленность. В плане культуры там, будто бы не такие большие сдвиги. Вот этого мне не хватало. Также не хватало социального лифта. Когда я окончил вуз и пришел в местные театры с предложением поставить спектакль, ни один не рассмотрел мое предложение. Местное образование не котируется. И только когда поставил спектакль в МХТ, позволили сделать то же самое в местном драмтеатре. То есть вышло так, что ты там, где родился и учился, не очень пригодился. Будто не хватает трамплина. И многие уезжают. Все-таки отток существует. И я наблюдаю, как постепенно-постепенно тюменцев, которые стали москвичами, становится больше. Переезжают даже те, которые, казалось, никогда этого не сделают.
Актеры
Я Вас любил
Предложение
Крёстный отец
Интерстеллар
Лето
Катя Кабак
Иван Добронравов
Юлия Пересильд
Кристина Асмус
Тимур Родригез
Роман Абрамович
Евгений Миронов
Кирилл Серебренников
Петр Федоров
Андрей Зубов
Константин Богомолов
Константин Хабенский