Порнозвезда рассказала о минусах съемок в фильмах для взрослых

Порнозвезда Гал Ричи раскрыла минус работы в индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск доступен на YouTube.

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Ричи отметила, что многие не хотят строить отношения с работниками секс-индустрии.

«Я понимаю таких людей. Я не знаю, как я бы относилась к тому, что мой партнер снимается в порно, потому что у меня нет такого партнера», — призналась модель.



Звезда порно добавила, что в будущем хочет выйти замуж и завести семью. Однако, по словам Ричи, она понимает, что решение сниматься в фильмах для взрослых усложнило задачу и сузило круг потенциальных партнеров.

Однако, как подчеркнула звезда фильмов для взрослых, для нее было важно заняться любимым делом.

«Возможно, у меня не будет семьи, я усыновлю детей или мои отношения будут очень сложными. Но я все равно буду заниматься тем, чем хочу», — заключила Ричи.



Ранее порнозвезда Агата Вега также высказалась о минусах работы в индустрии. Главным минусом Вега назвала невозможность поменять сферу деятельности.