Disney назвала актрису, которая сыграет Моану в фильме

Disney сообщила, что роль Моаны в одноимённом фильме по мультфильму исполнит Кэтрин Лага'айа. Это начинающая 17-летняя актриса, которая ещё не успела прославиться.

© Чемпионат.com

Также подтверждено, что образ Мауи на больших экранах воплотит Дуэйн Джонсон. Информация об этом появлялась и ранее, но теперь это подтвердили в Disney. Новозеландские актёры Джон Туи и Фрэнки Адамс исполнят роли отца и матери Моаны соответственно, а Рина Оуэн сыграет её бабушку.

Актриса Аулии Кравальо, которая озвучила Моану в мультфильме, выступит одним из продюсеров проекта. Ожидается, что сюжет картины повторит мультфильм, поэтому ждать каких-то отличий от истории точно не стоит.

Съёмки ленты стартуют этим летом. Дата выхода — 10 июля 2026 года.