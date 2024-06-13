Многие люди по разным причинам уходят из своей профессии на пике популярности и успеха. Кто-то находит новое призвание, кто-то решает сменить обстановку, а кто-то просто устает от бешеного ритма и решает немного отдохнуть. В советском кинематографе также были такие случаи.

Одним из ярких примеров является актриса Наталья Седых, известная по роли Настеньки в легендарной сказке «Морозко». Эта роль принесла юной Наталье невероятную популярность и любовь зрителей. Однако после этого звездного дебюта Наталья Седых неожиданно ушла из кинематографа.

Вместо того, чтобы продолжать сниматься в кино, она решила полностью сменить жизненный путь. Ее талант и упорство позволили ей стать танцовщицей Большого театра, где она служила многие годы.

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Подробнее об остальных советских актерах, ушедших из профессии, рассказал в своем видео блогер @demidov.