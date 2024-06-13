Рассел Кроу рассказал о фильме «Гладиатор 2»

В недавнем интервью актёр Рассел Кроу вновь поговорил про фильм «Гладиатор 2» и своё отношение к нему. У артиста узнали, как именно он относится к идее выпускать сиквел ленты Ридли Скотта.

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По словам Кроу, он испытывает некую неловкость из-за того, что сняли ещё один фильм по франшизе. По большей части это связано с тем, что персонаж Рассела, Максимус Децим Меридий, погиб в оригинале.

Мне немного неловко из-за того, что они сняли ещё один фильм, понимаете? Потому что, конечно, я мёртв. У меня нет права голоса в том, что будет сделано. Я ничего не смог бы изменить, потому что лежу глубоко под землёй.



Как и в 2023 году, Кроу вновь признался о толике ревности, которую испытывает из-за того, что не снимается в «Гладиаторе 2».

Премьера «Гладиатора 2» состоится 22 ноября 2024 года. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма.