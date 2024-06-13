Подробности об экранизации Моаны

Студия Disney выбрала актрису на роль Моаны в одноименном фильме по мультфильму. Об этом сообщает Variety.

© кадр из фильма

Дочь вождя небольшого племени, живущую на острове в Тихом океане, исполнит 17-летняя австралийская актриса Кэтрин Лага'айа.

«Я рада получить эту роль, Моана — одна из моих любимиц», — призналась она.



Кэтрин рассказала, что ее бабушка и дедушка — выходцы с самоанских островов.

«Для меня честь выступать от лица Самоа и других народов тихоокеанского региона, представлять на экране девушек, похожих на меня», — говорит Кэтрин.



Образ вождя Мауи на большом экране воплотит Дуэйн Джонсон, новозеландские актеры Джон Туи и Фрэнки Адамс исполнят роли отца и матери Моаны, а Рина Оуэн — бабушку.

Съемки картины начнутся летом 2024 года, премьера картины должна состояться 10 июля 2026 года.