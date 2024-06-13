Кейт Уинслет раскрыла подробности первого поцелуя с Ди Каприо

Известная английская актриса Кейт Уинслет рассказала, что самый романтичный момент в оскароносном фильме «Титаник» — первый поцелуй Роуз и Джека на носу корабля — переснимали четыре раза. В интервью изданию Vanity Fair она призналась, что практически не могла дышать из-за плотного корсета, а Ди Каприо смеялся над этим. Кроме того, режиссеру Джеймсу Кэмерону требовался очень специфический свет, а макияж от долгих съемок «плыл» и оставался на лице партнера.

© кадр из фильма

На мне было много бледного грима, а на Лео — коричневого. В итоге я выглядела так, будто сосала плитку карамельного шоколада, — вспоминает Кейт.



Она также отметила, что до сих пор гордится фильмом, вышедшем на экраны в 1997 году.

Я чувствую, что этот фильм продолжает приносить пользу. Новые поколения людей открывают для себя фильм или смотрят его впервые, и в этом есть что-то необычное, — заметила актриса.



Ранее стало известно о смерти номинанта на премию «Оскар» Бернарда Хилла. Ему было 79 лет. Актер умер за несколько часов до премьеры его нового телешоу на BBC One. Он сыграл капитана Эдварда Смита в оскароносном «Титанике» 1997 года. Зрители видели его и в роли Теодена в культовом «Властелине колец». За свою карьеру Хилл успел сняться более чем в 140 фильмах, сериалах и шоу.