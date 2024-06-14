Почему Джуд Лоу отказался играть Супермена

Одним из претендентов на роль Супермена в начале 2000-х был Джуд Лоу. Актер рассказал, что проходил пробы, но отказался участвовать в проекте после примерке костюма. Он счел, что эта роль ему не подходит.

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«Шел процесс заискивания. И я всегда сопротивлялся, потому что это казалось неправильным. И я знаю, что можно возразить: “Но ведь ты играл Йон-Рогга и Дамблдора!”. Но тогда мне это казалось чересчур серьезным шагом. Это было, когда Бретт Рэтнер собирался режиссировать», – сказал Лоу.



Бретт Рэтнер был связан с фильмом о Супермене примерно с 2002 по 2003 год. После шести месяцев попыток кастинга он стал четвертым режиссером, который отказался от проекта.

«Мне кажется, у них не было сценария. Я не помню, чтобы читал его. Это было очень давно. Они принесли мне костюм, предположив, что это поможет изменить мое мнение. Это не был костюм Кристофера Рива. Он был как бы более металлическим. В любом случае, я примерил его, посмотрел в зеркало и часть меня сначала подумала: “Вау, это было бы здорово”, а потом я просто подумал: “Нет, ты не можешь… ты не можешь этого делать. Ты не можешь”. Мне было некомфортно. Я не смог убедить самого себя и отступил. А фильм так и не был снят. Так что, возможно, это и не изменило бы ничего», – отметил актер в подкасте The Playlist’s The Discourse.



Чуть ранее на роль Супермена рассматривался Николас Кейдж. После многих отмененных концепций проект сдвинулся с мертвой точки, лишь когда Брайан Сингер убедил Warner Bros. снять прямое продолжение самого первого «Супермена» 1978 года. Главную роль исполнил Брэндон Рут, а фильм «Возвращение Супермена» вышел в 2006 году и не оправдал кассовых надежд.