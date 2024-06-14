Ушел из жизни актер Рон Саймонс

Умер Рон Саймонс, американский актер театра, кино и сериалов, продюсер, четырежды бравший премию "Тони" (театральный аналог "Оскара").

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Саймонс умер в возрасте 63 лет 12 июня. Об этом сообщила его продюсерская компания Simon Says Entertainment. Причина смерти не разглашается.

Рональд Кейт Саймонс (полное имя) родился в 1960 году в Детройте. С детства мечтая стать актером, получил степень в области театрального искусства в Колумбийском университете.

Снимался с середины 1990-х: проекты франшизы "Закон и порядок", "Человек ниоткуда", "Фиби в Стране чудес", марвеловские "Сорвиголова" и "Защитники", "Наследники" и другие.