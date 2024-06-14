Американская актриса Джессика Альба впервые за долгое время вышла на публику с дочерьми от кинопродюсера Кэша Уоррена. Об этом сообщает Hello!.

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Джессика Альба предпочла для выхода корсет с отделкой из кружева и черные брюки-палаццо. Ей также сделали укладку с локонами и макияж с коричневыми тенями и стрелками. На ковровой дорожке она позировала вместе с дочерьми: 16-летней Онор и 12-летней Хэвен. Последняя позировала в джинсовом платье-бюстье и черных боссоножках с золотой брошкой-насекомым, а ее сестра — в зеленом платье с глубоким декольте.

Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал «OK!» заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов. В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.

Недавно Джессика Альба стала лицом выпуска журнала Elle India. Актриса предстала на обложке журнала в элегантном образе. Она надела золотое облегающее платье-макси с открытой спиной Manish Malhotra, которое было расшито бисером.

Ранее Джессика Альба в рубашке вышла на публику.