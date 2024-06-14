40-летний актер Андрей Бурковский рассказал про достижения дочери-гимнастки в США. Звезда сериала «Медиатор» показал награды наследницы в соцсети.

© РИА Новости

Андрей уже несколько лет живет с семьей в США. После переезда Бурковский развивает свою карьеру за рубежом: он снимается в сериалах и участвует в театральных постановках. Его дочь также не оставила хобби, которым увлекалась, будучи в России. Девочка с раннего возраста ходила на художественную гимнастику, и в США ей удалось выйти на новый уровень. Бурковский показал многочисленные медали наследницы, трогательно подписав снимок: «Люблю».

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что у Андрея есть еще 13-летний сын Максим.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как живет уехавший из России Бурковский. Знаменитости встретились на фестивале в Каннах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анне Седоковой потребовалась срочная операция за несколько часов до премии МУЗ-ТВ.