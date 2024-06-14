Звезда «Титаника» пролила свет на конфликт с Кэмероном

Звезда оскароносной картины Джеймса Кэмерона «Титаник» Кейт Уинслет в интервью изданию Variety развеяла слухи о вражде, которая якобы вспыхнула между ними после съемок фильма. Сам кинематографист также назвал эту информацию фейковой, отметив, что у него никогда не возникало разногласий с актрисой.

© Кадр из фильма "Титаник"

48-летняя Уинслет, воплотившая в жизнь образ юной Розы Дьюитт Бьюкейтер, выразила сожаление в связи с тем, что эта «глупая» история затмила реальные взаимоотношения, которые у нее сложились с кинематографистом. По ее словам, Кэмерон знает, что она готова на все ради того, чтобы получить хороший результат.

Какая-то часть меня чувствует себя почти опечаленной тем, что глупая, спекулятивная история с «Титаником» затмила наши с ним (Джеймсом Кэмероном. — NEWS.ru) отношения. Он знает, что я готова на все. Любой вызов, любое указание, которое вы мне дадите. Я попробую, — сказала она.



Кэмерон подтвердил слова Уинслет. По его словам, актриса столкнулась с «послеродовой депрессией», когда рассталась со своей героиней в «Титанике».

Между нами никогда не было разлада. У нее была небольшая «послеродовая депрессия», когда она «отпустила» Розу. Мы с ней говорили о том, что она очень глубоко погружается в себя и ее персонажи производят на нее неизгладимое, иногда драматическое впечатление, — поделился он.



Слухи о вражде между актрисой и режиссером возникли после интервью Уинслет журналу Rolling Stone в 1998 году, которое вышло через три месяца после выхода «Титаника». Артистка сказала: «Я снова буду работать с Джеймсом Кэмероном только за большие деньги».

Ранее Уинслет рассказала, что самый романтичный момент в оскароносном фильме «Титаник» — первый поцелуй Роуз и Джека на носу корабля — переснимали четыре раза. Она призналась, что практически не могла дышать из-за плотного корсета, а Ди Каприо смеялся над этим. Кроме того, режиссеру Джеймсу Кэмерону требовался очень специфический свет, а макияж от долгих съемок «плыл» и оставался на лице партнера.