Умер актер и режиссер Тони Морденте

Ушел из жизни Тони Морденте, американский актер кино, театра и сериалов, режиссер, певец, продюсер, танцор и хореограф.

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Артист скончался в возрасте 88 лет, передает портал Broadway World, причину и детали не уточняя.

Энтони Морденте родился в 1935 году. Танцами занимался с тринадцати лет, выиграв стипендию школы при Американском театре балета. В 1956-м дебютировал на Бродвее. На экране дебютировал в 1961-м в киноверсии "Вестсайдской истории", взявшей десять "Оскаров".

Фильмография артиста - десятки пунктов: "Госпиталь МЭШ", "Крутой Уокер", "Команда "А", "Лодка любви" (18+), "За гранью возможного" 1960-х.

Трижды был женат, в том числе на актрисе Чите Ривере. Их дочь - актриса, певица и танцовщица Лиза Морденте.