Подробности о новом проекте Генри Кавилла

Стала известна дата начала съемок «Горца» с Генри Кавиллом в главной роли. По словам зарубежного издания Redanian Intelligence , работа над проектом стартует уже в первом квартале 2025 года.

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Источник: Pinterest / Henry Cavill Изначально предполагалось, что к съемкам «Горца» приступят в июле 2024 года, но старт производства перенесли по невыясненным причинам. Генри Кавилл продолжил готовиться к роли — актеру пришлось научиться мастерски фехтовать. Вам кажется, что вы уже видели, как я работаю мечом? На самом деле вы еще ничего не видели. Генри Кавилл Источник: Pinterest / Henry Cavill Работу над «Горцом» ведет режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски.

Фильм расскажет историю бессмертных воинов, живущих среди людей. Премьера картины может состояться уже в 2026 году. Заглавное фото: Pinterest / Henry Cavill