Харриет Уолтер сыграет Маргарет Тэтчер в новом фильме Стивена Фрирза

Харриет Уолтер («Укрытие», «Белгравия») и Стив Куган («Жадность», «Типа счастье») исполнят главные роли в двухсерийном телефильме «Брайан и Маргарет» (Brian and Margaret). Его снимет для Channel 4 режиссер Стивен Фрирз («Режим», «Примадонна») по сценарию Джеймса Грэхэма («Корона», «Брексит», «Шервуд»).

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Как сообщает Deadline, в центре сюжета окажется телеинтервью, которое премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (ее сыграет Уолтер) дала в 1989 году известному журналисту и политическому деятелю Брайану Уолдену (Куган). Хотя они были знакомы давно, приятельствовали, а во время предвыборной кампании Тэтчер 1983 года Уолден даже написал для нее речь, эта беседа, состоявшаяся за несколько недель до выборов, как считается, положила конец политической карьере Маргарет. Острые вопросы, заданные Брайаном о ситуации в стране и Консервативной партии, застали премьер-министра врасплох. Через год после этой встречи Тэтчер ушла в отставку и больше никогда не общалась с Уолденом.

Учитывая ее левые политические взгляды, Уолтер пошутила, что ей «нужно будет преодолеть большое расстояние, чтобы добраться до Мэгги Тэтчер».

- Но благодаря блестящему сценарию Джеймса, и Стивену Фрирзу, который будет вести меня, и Стиву Кугану, который будет сопровождать меня, у меня есть команда мечты, которая поможет мне достичь этой цели, - добавила она.



Харриет будет работать с режиссером впервые, а Куган уже снимался у Фрирза в фильмах «Пропавший король» и «Филомена», получившем две номинации на «Оскар».