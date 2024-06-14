Актер фильма «Следствие ведут знатоки» Меркулов умер в 61 год

Актер и режиссер Игорь Меркулов, получивший массовую популярность благодаря роли фильме «Следствие вели знатоки», скончался в возрасте 61 года. Об этом рассказали в пресс-службе Железногорского театра оперетты.

© Кадр из фильма / «Следствие ведут ЗнаТоКи»

— С прискорбием сообщаем, что сегодня, 14 июня, скоропостижно ушел из жизни талантливый театральный режиссер Игорь Меркулов. Светлая память, — следует из публикации.

Актерская карьера Игоря Меркулова началась еще в юности. Будучи ребенком, он получил главную роль в ленте «Включите северное сияние». В 12 лет артист участвовал в съемках драматического фильма «Птицы над городом» вместе с такими культовыми актерами Михаилом Глузским и Лидей Федосеевой-Шукшиной.

В 1978 году Игорь Меркулов сыграл в популярной кинокартине «Следствие ведут знатоки».