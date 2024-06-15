Что стало с звездой «Друзей» Кортни Кокс

15 июня звезде сериала «Друзья» Кортни Кокс исполнилось 60 лет. Роль Моники Геллер подарила актрисе не только мировую известность и семь номинаций на премию Гильдии киноактеров, но и настоящую подругу — Дженнифер Энистон. В честь юбилея актрисы NEWS.ru рассказывает, как Кортни пережила восемь выкидышей, увлеклась «уколами красоты» и навсегда осталась заложницей одной роли.

С чего началась карьера Кортни Кокс

Кортни родилась в Бирмингеме в семье домохозяйки Кортни Басс и бизнесмена Ричарда Л. Кокса. Когда девочке было 10 лет, родители развелись. Кортни сложно переживала их расставание и долго винила мать в случившемся. В детстве девочка занималась плаванием, теннисом, чирлидингом и мечтала стать дизайнером интерьеров.

Кортни даже поступила в колледж Маунт-Вернон в Вашингтоне. Но друзья предложили ей попробовать себя в модельном бизнесе. Кокс подписала контракт с агентством «Форд», ушла из учебного заведения и записалась на театральные курсы.

Кортни стала сниматься в рекламе и была первой, кто впервые на американском ТВ произнес слово «месячные» в рекламе тампонов. Затем Кокс станцевала в клипе на песню Брюса Спрингстина Dancing In the Dark и с 20 лет начала появляться в кино.

Она сыграла в сериале «Мученики науки», в фильмах «Властелины Вселенной», «Кокон: Возвращение» и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».

Как Кокс попала в сериал «Друзья»

В 1994 году Кокс оказалась на пробах в новый ситком от NBC. По замыслу продюсеров, она должна была стать Рэйчел Грин, но актриса сказала, что ей больше нравится Моника. Как и экранная героиня, Кокс ненавидела беспорядок и даже в гостях расставляла компакт-диски по алфавиту.

На эту роль уже пробовались десятки других актрис, включая Джанин Гарофало и Нэнси МакКеон. Но на пробах Кортни удалось создать убедительный образ Моники, и продюсеры взяли ее в сериал. Роль Рейчел получила Дженнифер Энистон.

Работа над каждой новой серией «Друзей» шла пять дней в неделю, с понедельника по пятницу. Первые три дня были посвящены репетициям, актеры и режиссер знакомились со сценарием и прорабатывали сцены. В четверг планировали положение камер. В пятницу днем был генеральный технический прогон и к вечеру — съемки.

Запись одного 20-минутного эпизода могла занимать восемь часов, продолжаясь до полуночи или дольше. Все эпизоды «Друзей» снимались с живой публикой, смеявшейся на площадке. Если кто-то уставал от долгой съемки и уходил, его место тут же занимал человек из резервной группы, наблюдавшей за съемками по мониторам из соседнего павильона.

За каждый эпизод двух последних сезонов ситкома Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон получали по $1,5 миллиона. За это актрисы попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые высокооплачиваемые звезды на ТВ. Однако Кортни оказалась единственной из касты сериала, кого ни разу не номинировали на «Эмми». Зато Гильдия киноактеров номинировала ее на свою премию семь раз.

Что Кокс говорила о своей героине Монике

Спустя много лет Кортни Кокс решила пересмотреть «Друзей», потому что журналисты замучили ее вопросами о Монике.

«Я не помню в деталях ни одного события из жизни Моники! Видимо, у меня очень плохая память… И сам процесс съемок я тоже вспоминаю с трудом. Я лишь помню, что было жутко весело и что я всех любила. А еще, что иногда эпизоды моей собственной жизни совпадали с экранными. Но вот подробностей точно не назову. Поэтому я начала пересматривать все сезоны „Друзей“. И знаете что? Это очень крутой проект, я убедилась в этом еще раз!» — написала актриса в своем микроблоге в 2019 году.



Тогда же Кокс призналась, что «переросла» свою героиню.

«Моника — персонаж потрясающий, но лично я не хочу быть мамочкой для чужих людей. Я от этого жутко устала. Я хочу познавать мир, развиваться, учиться — а не советовать близким и дальним, как им жить. Так что в реальности я стараюсь отойти от Моники как можно дальше. Я ее переросла», — отметила актриса.



Как Кокс пережила восемь выкидышей

В 1996-м на съемках фильма «Крик» Кортни начала встречаться с актером Дэвидом Аркеттом. Через три года они поженились. Пара долго пыталась завести детей, но у них не получалось. Кокс перенесла восемь выкидышей.

Во время съемок эпизода «Друзей», когда у Рэйчел родилась дочь, актрисе пришлось трудно. Накануне она в очередной раз потеряла ребенка, а на экране ей надо было веселить зрителя. «Это было очень тяжело. Иногда так ужасно, когда приходится быть смешным и одновременно проходить через кошмары в личной жизни», — признавалась актриса.

Только в 2004-м после двух циклов ЭКО у Кортни и Дэвида родилась дочь Коко Райли Аркетт. Дженнифер Энистон стала крестной матерью девочки. Однако в 2013 году Дэвид и Кортни развелись. Первое время Аркетт пытался ограничить Кокс в родительских правах. Он считал, что бывшая жена слишком контролирует Коко. В дальнейшем им удалось уладить разногласия.

В 2014-м Дэвид женился на журналистке и продюсере Кристине Макларти, в браке с которой у него родилось двое детей. Кортни обручилась с клавишником группы Snow Patrol Джонни Макдэйдом. Однако до свадьбы дело не дошло, и пара рассталась.

По слухам, музыкант не выдержал жесткого характера невесты. Другие источники писали, что жених, который младше Кокс на 12 лет, изменил Кортни, и актриса, наняв частного детектива, даже поймала бойфренда с поличным. Несмотря на трудности, пара вновь сошлась и не расстается по сей день.

Почему Кокс злоупотребляла ботоксом

Кортни не раз делала инъекции ботокса, филлеры и круговую подтяжку. К разочарованию знаменитости, это сильно изменило черты ее лица и сделало его практически неузнаваемым. После выхода последней серии «Друзей» Кокс долгое время сидела без работы и не понимала, почему продюсеры не предлагают ей роли.

В 2022 году актриса стала гостьей подкаста Gloss Angeles и призналась, что в прошлом она «подсела» на уколы красоты. По ее словам, она долгое время не понимала, что у нее была зависимость от филлеров.

«Это просто облом, пустая трата времени. Это эффект домино. Ты не понимаешь, что со стороны выглядишь неестественно, поэтому продолжаешь колоть все больше», — рассказала звезда.



К тому моменту поклонники часто намекали ей, что не узнают Кортни на красных дорожках. Но она не прислушивалась к их словам, потому что ей нравилось, как она выглядит после процедур у косметолога. Когда режиссеры перестали предлагать ей новые роли, Кокс задумалась о проблеме.

«Если ты работаешь в киноиндустрии, то самое важное в профессии — твоя внешность. Ты обязан выглядеть молодо и свежо. Поэтому я пыталась обмануть время — и делала вещи, о которых сейчас жалею. Это получалось как-то само собой: ты приходишь к косметологу на банальную чистку лица, а он предлагает тебе сделать „совсем небольшую инъекцию, которая поможет выглядеть еще лучше“. И ты соглашаешься, потому что жутко боишься стареть. А потом второй укол, третий, пятый, бесконечные пластические операции. И через несколько лет ты превращаешься в пластмассовую куклу, от которой люди шарахаются. К счастью, я вовремя поняла, что все эти чудо-инъекции мне не друзья, и остановилась», — цитирует Кокс издание Daily Mail.



Актриса перестала делать инъекции и удалила филлеры. Ее лицо приобрело прежние черты, хоть и не стало полностью тем, каким было 20 лет назад. Теперь возрастные изменения Кокс нравятся больше, чем последствия «уколов красоты».

Сейчас Кортни старается реанимировать актерскую карьеру. В 2020 году она снялась в ситкоме «Американская семейка», а в 2023-м вместе с коллегами появилась в спецвыпуске сериала «Друзья: Воссоединение», где также выступила одним из продюсеров. В 2022-м Кокс сыграла в комедийном хорроре «Сияющая долина» и в двух частях фильма «Крик».