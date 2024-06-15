Умерла звезда «Пьяного ангела» и «Идиота» Куросавы Есико Куга

Ушла из жизни Ёсико Куга, большая звезда японского кино, актриса ТВ и театра, певица и телеведущая. Фильмография артистки - более ста пунктов, там есть место и экранизациям классики, и лентам про гигантских монстров, и боевикам про ниндзя и самураев.

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Куга умерла на 94-м году жизни от пневмонии, пишет Nikkan.

Ёсико Куга родилась в 1931 году в Токио. Сниматься в лентах студии Toho начала еще школьницей, пройдя отборочный конкурс с 4000 претендентками. Экранный дебют - 1947 год, киноальманах "Четыре истории любви".

В дальнейшем списке - "Девочка, покорившая время", "Прекрасный день в Токио", "Чайка" (18+), "Годзилла против Биолланте", "Повесть о жестокой юности" (18+), "Плохая девчонка", "Пьяный ангел" и "Идиот" (по Достоевскому) Куросавы.

С 1961 по 1984 год была замужем за коллегой по студии - актером Акихико Хиратой, умершим от рака легких в 56 лет.