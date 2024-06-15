Рассел Кроу не стал играть Арагона после общения с Питером Джексоном

Недавно оскароносный актёр Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума») пообщался с журналистами британского издания GQ. В ходе разговора артист признался, что отказался от роли Арагона во «Властелине колец» после общения с Питером Джексоном.

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По его словам, во время разговора с постановщиком у него возникло ощущение, что Джексон уже приметил другого претендента.

Видео доступно на YouTube-канале British GQ. Права на видео принадлежат GQ.

Я разговаривал с Питером Джексоном по телефону, и он не говорил тех вещей, которые говорят режиссёры, если они действительно хотят привлечь вас к проекту. У меня возникло ощущение, что у Джексона уже есть на примете кто-то другой на данную роль. А я, согласившись, только помешаю его планам.



Премьера нового фильма по «Властелину колец" с подзаголовком «Охота на Голлума» запланирована на 2026 год. Точная дата выхода пока неизвестна.