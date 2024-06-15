Актриса Софья Зайка заявила о желании сняться в сериале «Слово пацана»

Актриса Софья Зайка в интервью журналисту Светлане Баласанян призналась, что хотела бы сняться в таком хайповом проекте, как сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она также назвала картину «очень хорошей работой».

© РИА Новости

Клевый сериал. Да, я бы хотела сняться в таком проекте. Жора Крыжовников — прекрасный режиссер. В сериале прекрасная операторская работа, много крутых кадров, хороший кастинг. Я знаю, как снимался этот проект. Я считаю, что это очень хорошая работа, — отметила Зайка.



Также она прокомментировала волну негатива, которая появилась в обществе после выхода «Слова пацана». По мнению актрисы, то, что многие стали подражать героям сериала, это не проблема проекта.

То, что люди стали подражать героям сериала и романтизировать персонажей, это не проблема фильма. Фильм как раз показал, что у нас много детей, которые не знают, чем заняться. Это поучительная история и хороший пинок многим родителям, чтобы они начали заниматься с детьми и развивать их, — считает артистка.



Ранее режиссер Алексей Учитель рассказал, что его дочь Анна Пересильд во время съемок «Слова пацана» прожила очень сложный для себя период. Он отметил, что ей выпало сыграть много трудных сцен в этой картине и напомнил, что был против участия дочери в проекте.